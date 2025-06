Número de vítimas mortais de atacante de escola na Áustria sobe para 10

Graz, 10 jun 2025 (Lusa) -- A morte de uma das pessoas feridas com gravidade no ataque a uma escola em Graz, hoje, na Áustria, fez subir para 10 o número de vítimas mortais do autor do tiroteio, segundo os mais recentes dados oficiais divulgados.