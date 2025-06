Governo da Colômbia associa atentado a senador a ataques no sudoeste do país

Bogotá, 10 jun 2025 (Lusa) -- O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, disse hoje que o atentado de sábado contra o senador Miguel Uribe Turbay poderá estar relacionado com os ataques desta manhã no sudoeste do país atribuídos às dissidências das FARC.