"Não comento a substância e o mérito do caso contra Julian Assange. Como pessoa informada e preocupada que valoriza profundamente a liberdade de imprensa, apenas espero que prevaleçam a sanidade, a justiça e a humanidade e que Assange seja libertado para regressar ao seu país natal, a Austrália", referiu numa mensagem divulgada no domingo o Presidente timorense.

Detido pela polícia britânica em 2019, depois de sete anos asilado na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia por acusações de agressão sexual (investigação encerrada em 2019), Assange está encarcerado há cinco anos na prisão de alta segurança de Belmarsh, no leste de Londres.

Na passada quarta-feira, os juízes do Tribunal Superior de Londres terminaram uma audiência de dois dias sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos da América, cuja decisão só deverá ser conhecida depois de 04 de março.

Assange é acusado pelos EUA de 18 crimes de espionagem e intrusão informática devido às revelações feitas no portal WikiLeaks, que em 2010 e 2011 expôs alegados crimes de guerra nos conflitos do Iraque e do Afeganistão.

O australiano de 53 anos é acusado pelas autoridades norte-americanas de ter publicado mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas dos EUA.

O fundador do WikiLeaks pode ser condenado a 175 anos de prisão neste caso, situação que organizações humanitárias e ativistas consideram ser uma ameaça à liberdade de imprensa.

"Tantas vidas jovens foram perdidas nas guerras do Iraque e do Afeganistão, de todos os lados envolvidos, tantas mentiras e meias verdades foram ditas por todos os envolvidos, tantos outros ficaram feridos, deficientes e traumatizados. Porquê continuar a atormentar alguém que partilhou comunicações oficiais com o público sem pôr em perigo a vida de ninguém no processo?", questionou José Ramos-Horta.

Os Estados Unidos são "muito maiores do que a mesquinhez da vingança, deviam ser muito maiores em sabedoria e humanidade, deviam simplesmente encerrar este capítulo das recentes guerras" norte-americanas, salientou o prémio Nobel da Paz.

