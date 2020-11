"Queremos fazer do ensino técnico-profissional uma ferramenta para rapidamente desenvolver Moçambique", disse Filipe Nyusi, durante a tomada de posse do secretário de Estado do Ensino Técnico-Profissional.

O chefe de Estado quer ainda incentivar a participação de pessoas com deficiência e da mulher no ensino técnico-profissional, considerando que há provas das suas competências.

"Os nossos irmãos com deficiência, atribuídas as habilidades, também fazem com cuidado, aliás têm muita calma e paciência e, por isso, temos de incluir uma quota para esse tipo de pessoas na formação que nós vamos fazer", referiu Filipe Nyusi.

Agostinho Francisco Langa Júnior tomou posse como o novo secretário de Estado do Ensino Técnico-Profissional tendo, antes da nomeação, desempenhado a função de secretário de Estado do Ensino Superior e Técnico-Profissional.

"O setor foi meio esquecido, há infraestruturas em degradação e há falta de formadores. É essa aposta que nós temos neste momento", disse à comunicação social Agostinho Francisco Langa Júnior, após a sua tomada de posse.

O Presidente moçambicano extinguiu, este mês, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, tendo, a partir desta entidade, criado duas: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional.

