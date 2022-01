"O falecimento de David Sassoli é, de facto, uma grande perda para a família europeia que foi privada de um de seus filhos amados e trabalhadores", declarou Filipe Nyusi, numa nota de condolências distribuída pela Presidência moçambicana.

O presidente do Parlamento Europeu morreu na terça-feira aos 65 anos, após mais de duas semanas internado num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.

"Neste momento de dor, gostaria em nome do povo, do Governo da República de Moçambique e, aliás, em meu próprio nome, apresentar as nossas sentidas condolências", acrescenta a nota de Nyusi.

David Sassoli contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do parlamento, regressando no final do ano.

As cerimónias fúnebres de Sassoli começaram hoje, com uma câmara ardente, na sala dela Promoteca do Campidoglio, em Roma,

O funeral terá lugar na sexta-feira, às 12:00 (11:00 de Lisboa) na igreja de Santa Maria degli Angeli, também em Roma.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um novo presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.

