"Saúdo ao Ministério [da Saúde pela iniciativa], pois [é um hospital que] permite que os cuidados sejam mais especializados e haja mais atenção. Usem este hospital para educar as nossas mães e as nossas irmãs, não só sobre a maternidade, mas também sobre a vida normal", disse Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano inaugurou o edifício, avaliado em 145 milhões de meticais (1,7 milhões de euros), no âmbito da visita que faz à província de Sofala, no centro do país.

A nova unidade é única especializada na saúde maternoinfantil em Moçambique e resulta da reabilitação de uma antiga, passando a designar-se agora Hospital da Mulher 24 de Julho.

"O hospital vai garantir uma melhoria na prestação de cuidados de saúde para a mulher nesta província", disse Armindo Tiago, ministro da Saúde.

A unidade tem a capacidade para albergar 60 camas e prevê-se que receba 80 profissionais de saúde, acrescentou Armindo Tiago.

"A ideia é que não seja o único e esperamos fazer mais com base nesta experiência", concluiu o ministro da Saúde.

