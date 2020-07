"Saúdo ao Ministério [da Saúde pela iniciativa], pois [é um hospital que] permite que os cuidados sejam mais especializados e haja mais atenção. Usem este hospital para educar as nossas mães e as nossas irmãs, não só sobre a maternidade, mas também sobre a vida normal", disse Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano inaugurou o edifício, avaliado em 145 milhões de meticais (1,7 milhões de euros), no âmbito da visita que faz à província de Sofala, no centro do país.