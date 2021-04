"Em nome do Governo da República de Moçambique e em meu próprio, gostaria de desejar a Vossa Excelência calorosas e fraternas felicitações pela nobre responsabilidade que lhe foi novamente confiada", referiu Filipe Nyusi, segundo a nota oficial moçambicana.

Para o chefe de Estado moçambicano, a liderança de Ulisses Correia e Silva é marcada por "determinação e devoção inabaláveis" ao serviço do povo de Cabo Verde.

"Estou confiante de que a sua sábia liderança continuará a impulsionar Cabo Verde e seu povo rumo a uma maior prosperidade e bem-estar", acrescentou o Presidente moçambicano, manifestando a sua abertura para reforçar a cooperação entre os dois países.

O Movimento para a Democracia (MpD) venceu as sétimas eleições legislativas cabo-verdianas, realizadas no domingo, com quase 49% dos votos e uma maioria absoluta no parlamento, permitindo reconduzir Ulisses Correia e Silva, líder do partido, como primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva já anunciou que "brevemente" vai apresentar publicamente a proposta de programa de Governo.

Segundo dados atualizados na segunda-feira pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), através da página oficial destas eleições, o MpD lidera a contagem global das eleições legislativas com 109.388 votos (48,8%) e 37 deputados (de um total de 72), quando estão apurados os resultados provisórios de 1.460 mesas de voto (98,6% do total), registando-se uma taxa de abstenção global de 42,2%.

O ciclo eleitoral em Cabo Verde iniciou-se em 25 de outubro de 2020, com as eleições municipais, prosseguiu domingo com eleições legislativas e termina em 17 de outubro deste ano com a primeira volta das eleições presidenciais, às quais já não pode concorrer o atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato.

