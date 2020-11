Gabriel Ismael Salimo assumiu o cargo em janeiro deste ano, substituindo Jorge Nhambiu, no quadro da formação do novo Governo após a vitória de Filipe Nyusi e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, nas eleições gerais de 2019.

O comunicado da presidência moçambicana não avança os motivos da exoneração de Gabriel Ismael Salimo.

Num outro despacho, segundo o comunicado, o chefe de Estado moçambicano exonerou Agostinho Francisco Langa Júnior do cargo de secretário de Estado do Ensino Superior e Técnico-Profissional.

Além das duas exonerações, num outro decreto presidencial, o Presidente moçambicano extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, tendo, a partir desta entidade, criado duas: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e a Secretaria do Estado do Ensino Técnico-Profissional.

