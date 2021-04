"Prestou um contributo inestimável no impulsionamento da ação diplomática e visibilidade regional e internacional do nosso país no concerto das nações e em organizações multilaterais", referiu o chefe de Estado, numa mensagem distribuída à comunicação social.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano morreu na segunda-feira, vítima de doença, numa unidade hospitalar da África do Sul, para onde foi levado em 22 de fevereiro para tratamento médico.

O chefe de Estado lembrou que Balói "dinamizou a atividade económica de comércio, indústria e turismo no período pós conflito armado", tendo o país conhecido elevados investimentos estrangeiros.

"Oldemiro Balói deu toda a sua juventude ao serviço da pátria, tendo desempenhado todas as funções que lhe foram incumbidas com muita abnegação, elevado sentido de missão, profissionalismo, zelo e espírito patriótico", afirmou Nyusi, acrescentando que Balói morreu pouco tempo depois de produzir um estudo sobre a insegurança armada em Cabo Delgado, a pedido do próprio Presidente.

"Guardaremos, com eterna nostalgia, a sua vida e legado, como fonte de inspiração das presentes e futuras gerações de líderes, gestores e patriotas", frisou Filipe Nyusi.

Oldemiro Balói tinha 66 anos, era natural de Maputo e liderou a diplomacia moçambicana entre 2008 e 2017, sob a presidência de Armando Guebuza até 2015 e, depois, sob liderança de Filipe Nyusi, atual chefe de Estado e presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

Em 2019, liderou a missão de observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições presidenciais na Guiné-Bissau.

Durante a década de 1990 ocupou os cargos de vice-ministro da Cooperação e ministro da Indústria, Comércio e Turismo.

Entre 2012 e 2017, foi membro do comité central da Frelimo, partido no poder desde a independência.

Formado em Economia, Oldemiro Balói ocupou em diferentes ocasiões o cargo de administrador do Banco Internacional de Moçambique (Millennium Bim).

