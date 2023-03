"Acontece que o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas é quem nomeia as chefias militares e, portanto, um chefe militar que está em funções tem a confiança do Presidente da República, além de ter a do Governo que propõe essa nomeação", declarou.

O chefe de Estado falava à chegada à Madeira, onde participa, no sábado, no encerramento do Congresso dos Juízes Portugueses e na inauguração da delegação da Madeira da SEDES -- Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, no Funchal.

Marcelo Rebelo de Sousa indicou que não pretende visitar o NRP (Navio da República Portuguesa) Mondego, que falhou no sábado à noite uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha do Porto Santo, na Madeira, porque 13 dos militares da guarnição (quatro sargentos e nove praças) se recusaram embarcar por razões de segurança.

"Estamos a falar de um processo que está em curso. Estamos num Estado de direito democrático e deve respeitar-se isso mesmo. Fez-se o que se devia ter feito. Verificar as circunstâncias de facto. Agora, ouvir os envolvidos. E, depois, atuar em conformidade", explicou.

"É por isso que eu não visito o navio, nem vou andar nas cercanias do navio", assegurou.

DC // JPS

Lusa/Fim