"Chegamos a meados de novembro e não temos, porventura, sinais sanitários mais complicados porque o tempo meteorologicamente está favorável e que isso seja positivo e aproveitado para quando o tempo mudar a máquina estar em condições não só de prevenir o que pode prevenir como, sobretudo, responder ao que pode responder", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no Porto.

À margem da entrega do Prémio PME Inovação COTEC-BPI 2024, no Coliseu do Porto, o Chefe de Estado sublinhou que o que os portugueses querem é que os seus problemas sejam resolvidos.

"Os problemas de inverno já sabem quais são, são como os problemas do âmbito da abertura das aulas. Há, sim, problemas que todos os anos ocorrem e já sabemos quando é que ocorrem e, portanto, que esses sejam prevenidos e haja capacidade de resposta", atirou.

Marcelo Rebelo de Sousa espera que "a máquina" da saúde tenha capacidade de resposta na prevenção das patologias e doenças de inverno.

Porque, acrescentou, em matéria de vacinação, quer da gripe, quer dos bebés, parece estar "a correr bem".

Além disso, e apesar de questionado pelos jornalistas, o Presidente da República não quis comentar as recentes polémicas em torno da área da Saúde.

