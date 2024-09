PR e MAI entre centenas de pessoas na despedida ao bombeiro de S. Mamede de Infesta

Centenas de pessoas, entre elas o Presidente da República e a ministra da Administração Interna, participaram hoje, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, na missa do bombeiro que morreu no domingo no combate ao incêndio em Oliveira de Azeméis.