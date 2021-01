Numa mensagem divulgada pelo chefe de Estado cabo-verdiano na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca assume o objetivo de "juntos" continuarem a trabalhar "para a consolidação das relações entre Cabo Verde e Portugal e no quadro da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa]".

"Reeleito um Presidente que, inegavelmente, é amigo de Cabo Verde e que tem contribuído para o reforço da amizade e da cooperação entre os dois países", afirmou Jorge Carlos Fonseca.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições de hoje, quando faltavam apurar os resultados de 53 freguesias, segundo os dados oficiais.

Nas freguesias por apurar havia menos recenseados do que o número de votos que separava Marcelo Rebelo de Sousa da segunda candidata mais votada até agora nestas eleições, Ana Gomes, pelo que o atual Presidente foi reeleito para o cargo, segundo cálculos do portal de estatística Eyedata, disponível em www.lusa.pt.

Quando faltavam apurar os resultados em 53 freguesias e três consulados, Marcelo Rebelo de Sousa era o candidato mais votado, com 61,62% dos votos.

Segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, Ana Gomes era a segunda candidata mais votada, com 12,25%.

De acordo com dados da Comissão Nacional de Eleições, já com a contagem terminada em Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa foi também o candidato mais votado pelos portugueses no país, com 78% dos votos, seguido de Ana Gomes, com 11,6%, e de Marisa Matias, com 3%.

Contudo, dos 4.023 inscritos para votar em Cabo Verde, apenas 393 votaram (9,77%).

