"Mindelact significa, nesta conjuntura especial e complexa, um passo importante e ousado no regresso das atividades culturais coletivas que desejamos no país", escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua página pessoal no Facebook.

O chefe de Estado cabo-verdiano vai marcar presença no espetáculo de abertura do festival de teatro e fará uma intervenção no final.

Jorge Carlos Fonseca disse que a sua presença na abertura do festival de teatro significa um "gesto de solidariedade" para com o setor das artes, nesta época difícil de epidemia da covid-19, mas igualmente de confiança na progressiva restauração das atividades culturais no país.

"Se puder, direi aos presentes todos que uma peça é um pedaço de vida. Que nos torna mais livres e abertos, mais cidadãos. E que todos os que contribuíram e que farão viver a magia do teatro se deixem tocar e levar pelo seu encanto e pelas emoções do palco", escreveu o Presidente.

A 26.ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) inicia-se hoje com atuações até ao dia 15 de novembro com grupos e atores de Cabo Verde, Portugal, Brasil e Espanha, e com uma programação mais curta e transmissão online.

A cultura foi dos mais afetados pelas restrições para conter a propagação da covid-19, mas o Governo estabeleceu regras que devem serem adotadas pelos espaços culturais para retoma gradual das atividades laborais e económicas ligadas ao setor, tanto em espaços fechados como ao ar livre.

A organização do Mindelact garantiu que foram criadas todas as condições para que o evento cultural decorra com toda a segurança.

Este ano, o festival decorre sob o signo da arte, alma e afeto, juntando também a resistência. "Uma edição realizada em condições especiais, mas com todas as medidas de segurança, respeitando as normas exigidas nestes complexos tempos de pandemia".

Além dos dois palcos principais, com dois espetáculos por dia, haverá ainda outros palcos e palco digital, bem como uma programação de artes visuais, com duas exposições (pintura e fotografia) e um lançamento de livro.

O Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact) é realizado desde 1994 e é considerado o mais importante evento de teatro da África Ocidental.

RIPE // VM

Lusa/Fim