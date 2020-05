Na mensagem divulgada pelo chefe de Estado a propósito do dia de África, que se assinala hoje, Jorge Carlos Fonseca recorda que "muitas são as tarefas estruturais" com que os países africanos ainda se confrontam, quer "na construção das economias", quer no "reforço das relações", bem como na "criação de condições de vida mais favoráveis" das populações africanas.

Na mensagem, o Presidente cabo-verdiano recorda os "esforços de desenvolvimento económico e social consentidos e na criação de condições que permitam uma maior qualidade de vida" para a população africana, "num quadro de afirmação das liberdades e da democracia", e "augurando um clima de estabilidade política e social" nos vários países, "tão necessário ao desenvolvimento, à paz e à prosperidade" do continente.