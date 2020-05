Segundo o decreto presidencial, divulgado à imprensa, o estado de emergência entra em vigor às "00:00 horas de 27 de maio e termina às 24:00 horas de 10 de junho".

"O recurso à renovação do estado de emergência, pela quarta vez consecutiva, prende-se com o agravamento da situação da calamidade pública provocada pela covid-19, tendo-se registado um aumento exponencial de novos infetados no país", pode ler-se no decreto presidencial.

A Guiné-Bissau tem quase 1.200 casos de infeção por covid-19, incluindo sete vítimas mortais e 42 recuperados.

A maior parte dos casos positivos foi detetada na capital, Bissau.

"As medidas constantes do decreto presidencial precedente mantêm-se em vigor, designadamente, o dever de recolher obrigatório em todo o território nacional, respeitar o distanciamento social e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual", refere o decreto.

O Presidente guineense já tinha decretado o recolher obrigatório entre as 20:00 e as 06:00, bem como a restrição à circulação de pessoas que só pode ser feita entre 07:00 e as 14:00.

"Neste contexto, cabe ao Governo implementar novas medidas capazes de contrariar a crise sanitária e económica originada pela pandemia do novo coronavírus, devendo essas medidas regulamentares respeitar sempre os limites impostos pela Constituição da República", salienta o decreto presidencial.

