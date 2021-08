"Não conheço este senhor e não tenho nenhum interesse em matá-lo. Se ele fez estas acusações vou levá-lo a tribunal para que prove que eu estou por detrás da tentativa do seu assassinato", disse o chefe de Estado guineense, questionado pelos jornalistas sobre a acusação do ativista.

O ativista de direitos humanos e advogado Luís Vaz Martins acusou quinta-feira, após ter sido ouvido na comissão especializada do parlamento para a defesa e segurança, o Presidente guineense de ser responsável pela tentativa de assassínio de que foi alvo há oito dias.

Umaro Sissoco Embaló falava aos jornalistas após uma reunião com os régulos de diferentes regiões do país.

O chefe de Estado guineense disse também que o ativismo pelos direitos humanos não se faz na sede dos partidos ou a insultas as pessoas nas rádios.

"Alguém vai beber álcool ou ter com a mulher de outro na rua e, em consequência, envolve-se numa briga e depois dizem que o Presidente o quer matar. Se eu quiser matar tenho formas. Deus deu-me todo o poder hoje e o único poder que não me deu é o de tirar vidas das pessoas, eu sou contra matar", disse.

Umaro Sissoco Embaló frisou também que existem câmaras de vigilâncias por toda a parte da capital Bissau.

"Se na verdade aconteceu esta situação, o visado deveria ir à Polícia Judiciária que tem competência de lidar com o assunto do género e não à comissão especializada do parlamento".

