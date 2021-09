"Espero que, de facto, os resultados sejam aceites como já foi anunciado", disse hoje o Presidente cessante, após uma visita de "despedida" ao quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe (FASTP), que assinala hoje 46 anos de institucionalização.

Evaristo Carvalho considerou que "o povo, mais uma vez, prestou um bom serviço", participando no ato de "votação de uma forma ordeira e cívica".

De acordo com os dados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN), Carlos Vila Nova, antigo ministro das infraestruturas de governos liderados por Patrice Trovoada, que foi apoiado pelo partido Ação Democrática Independente (ADI, oposição), foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à segunda volta, com 57,54%.

Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, obteve 42,46% da votação.

A segunda volta das eleições presidenciais foi realizada quase um mês depois da data prevista, devido a denúncias de irregularidades apresentadas pela maioria dos 19 candidatos da primeira volta, em 18 de julho, e recurso apresentado no Tribunal Constitucional pelo candidato Delfim Neves, presidente do Parlamento e terceiro classificado.

Nesta segunda volta, o Presidente cessante espera que "a instituição competente ao nível do Tribunal Constitucional, aprove definitivamente" os resultados, considerando que será "um alívio" para que possa "passar a pasta" ao seu sucessor e ir "descansar".

No domingo, após exercer o seu direito de voto, Evaristo Carvalho desejou "muita sorte" ao seu sucessor e fez votos de que o próximo chefe de Estado faça "mais e melhor" e "com maior dinamismo e determinação".

"Espero que ele venha a fazer mais e melhor. Gostaria que o meu sucessor tivesse muita sorte e que fizesse mais e melhor, com ideias inovadoras, com espírito patriótico. E, como mais novo, naturalmente com maior dinamismo e determinação", comentou.

Evaristo Carvalho completou cinco anos de mandato presidencial em 03 de setembro, mas vai manter-se em funções até à posse do sucessor.

