A pesca da sardinha reabriu em 17 de maio, após quase sete meses de interdição, com um limite de 10.000 toneladas até julho.

O ICES vai divulgar hoje o parecer com as recomendações sobre a captura desta espécie, que vai incluir a revisão do aconselhamento das possibilidades para 2021.

Esta revisão surge em resposta a um pedido, realizado em fevereiro, pelos governos de Portugal e Espanha.

Em reunião da Comissão de Acompanhamento da Sardinha, que também vai decorrer hoje, será apresentada a informação sobre o estado do recurso e discutidas as perspetivas de regulação.

Pelas 12:00, o Ministério do Mar vai fazer um ponto de situação das possibilidades de captura da sardinha até ao final de 2021.

Na conferência de imprensa estarão presentes o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda.

Recentemente, o ministro do Mar disse ter uma expectativa positiva quando a uma melhoria das quotas, mas não avançou números.

O 'stock' de sardinhas é partilhado entre Portugal e Espanha, segundo uma recomendação de capturas baseada numa regra de exploração precaucionária.

PE // EA

Lusa/Fim