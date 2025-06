No Catálogo Nacional de Variedades de 2025 (espécies agrícolas e hortícolas), Portugal conta com mais de 1.000 denominações.

Em maior número surge o tomate (236), com variedades como o Benfica, Celestial, Mama Rosa, Yellow River e Santorino.

Destacam-se ainda o Girassol (111) e o Milho (110) -- incluindo as variedades de conservação.

Seguem-se, em menor número, o Melão (52), a melancia (49), o pimento (47), o azevém anual (41), o sorgo (40) e a cebola (31).

Com mais de 10 denominações aparecem a aboborinha (19), o feijão (16), a luzerna (15), a abóbora almiscarada (14),o azevém perene (13), a batateira (12), o grão de bico (12) e a abóbora menina (11).

Já com menos de 10 e até cinco denominações surgem a ervilhaca vulgar (nove), a festuca alta (nove), os cereais (sete), o nabo (sete), a beringela (sete), a ervilha forrageira (oito), a ervilhaca de cachos roxos (oito), o trigo mole (sete), a aveia (seis), a faveta (seis), o pepino (seis), a couve portuguesa (seis), o trevo subterrâneo (seis), o trigo duro (cinco), o trevo branco (cinco), o trevo da pérsia (cinco) e o chícharo (cinco), o repolho (cinco).

Abaixo disto estão, por exemplo, o coentro (quatro), a erva do Sudão (quatro), a serradela (quatro), o trevo vesiculoso (quatro), o carrapiço (quatro), a aveia estrigosa ou aveia negra (três), o azevém hibrido (três), o bersim (três), a bisserula (três), os híbridos resultantes do cruzamento de uma espécie do género triticum com uma do género secale (três), a serradela brava (três), o trevo balança (três), o trevo encarnado (três), a couve brócolo (três) e o feijão frade (três).

Com duas denominações estão inscritas a ervilhaca vermelha, o gero, o panasco, o tremoceiro branco, a tremocilha, o trevo istmocarpo, o trevo rosa, o trevo squarroso, a abóbora hibrida, a abóbora porqueira, a cenoura, a couve lombarda, a ervilha e o feijão -- variedade de conservação.

No catálogo deste ano também está inscrito um largo conjunto de espécies com uma única denominação, como a cebolinha comum Green Champ, a couve-nabiça Doce Maria, o espinafre Quartett, ou a fava do Algarve.

A produção, certificação e comercialização da grande maioria das sementes das espécies agrícolas e hortícolas reguladas implica que estas estejam inscritas nos catálogos de variedades de espécies agrícolas e hortícolas.

Para a inscrição no catálogo nacional, as variedades em causa são submetidas a ensaios oficiais de distinção, homogeneidade e estabilidade, bem como, no caso das espécies agrícolas, a ensaios de valor agronómico e de utilização.

PE // CSJ

Lusa/Fim