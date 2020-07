No 'tweet' publicado na sua conta no Twitter, António Costa afirma ter sublinhado o seu "empenho pessoal no relacionamento fraterno entre Portugal e a Guiné-Bissau", que "deve estar à altura dos laços históricos" que unem os dois povos.

"Portugal é o principal parceiro económico da Guiné-Bissau e está empenhado em reforçar a cooperação para fazer face aos principais desafios enfrentados pela sociedade guineense, em particular nas áreas da saúde, educação e justiça", lê-se num dos dois 'tweets' publicados, acompanhados por fotografias do encontro, na residência oficial de São Bento, com Nuno Nabian, que efetua uma visita privada a Lisboa.