Segundo o boletim epidemiológicos da DGS divulgado hoje, estão internadas 295 pessoas, mais 10 do que no sábado, das quais 61 em cuidados intensivos, mais duas do que há 24 horas.

Dos óbitos registados, três ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e outros tantos no Alentejo, com os restantes três a ocorrerem nas regiões Centro, Norte e Algarve (uma morte em cada).

