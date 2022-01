O número de mortes registado nas últimas 24 horas é o mais elevado desde 26 de fevereiro de 2021, quando foram assinalados 58 óbitos.

Estão agora internadas 1.955 pessoas (mais 17) infetadas com o vírus SARS-CoV-2 em enfermaria, dos quais 160 (menos 14) em unidades de cuidados intensivos, revelam os dados do relatório da avaliação da situação epidemiológica da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde 02 de março do ano passado, quando estavam internados 1.997 doentes, que não havia tantos internados nos hospitais.

Os 46 novos óbitos associados à covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (25), na região Norte (11), no Centro (6), na Madeira (3) no Algarve (1) nas últimas 24 horas.

O maior número de novas infeções registou-se na região Norte (18.116) e em Lisboa e Vale do Tejo (13.987)

