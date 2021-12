O boletim epidemiológico diário da DGS regista um aumento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 914 internamentos, mais 36 do que no domingo, e 150 em unidades de cuidados intensivos, menos um nas últimas 24 horas.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 105.614, mais 3.895 do que no domingo.

Das 16 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, três no Norte e duas no Algarve.

CMP // JMR

Lusa/fim