"O ministro do Mar de Portugal, Ricardo Serrão Santos, e o diretor executivo do Fundo Europeu de Investimento (FEI), Alain Godard, anunciaram a aprovação do 'Faber Blue Pioneers Fund', o primeiro fundo selecionado no âmbito do Portugal Blue", avançou hoje, em comunicado, o FEI.

O Portugal Blue, que é gerido pelo Banco Português de Fomento, é um fundo de fundos, com 50 milhões de euros de capital até 2026, alavancando 25 milhões de euros de capitais privados, num total de 75 milhões de euros para investir na economia azul sustentável em Portugal.

Este fundo foi celebrado entre o Ministério do Mar, o Blue Invest Fund e o Fundo Azul.

O 'Faber Blue Pioneers', agora aprovado, conta com 30 milhões de euros, entre o financiamento do Portugal Blue e compromissos privados de investidores institucionais, como a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Champalimaud.

Segundo a mesma nota, o fundo vai investir em 'startups' (empresas com rápido potencial de crescimento económico) de Portugal e do sul da Europa, com impacto na sustentabilidade dos oceanos e na ação climática.

"A aprovação do 'Faber Blue Pioneers' como o primeiro fundo de tecnologia para a economia azul e ação climática na Península Ibérica é um marco importante", defendeu, citado em comunicado, Alain Godard.

Por sua vez, o ministro do Mar disse que este investimento "marca uma nova fase de maturidade dos instrumentos à disposição da economia azul".

Ricardo Serrão Santos apontou ainda que esta parceria terá um "papel fundamental" na dinamização de projetos da economia azul em Portugal.

PE // EA

Lusa/Fim