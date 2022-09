Portugal bate Ucrânia e está na final do Europeu sub-19 de futsal

A seleção portuguesa de sub-19 ganhou hoje à Ucrânia, por 4-1, nas meias-finais do Campeonato da Europa de futsal, assegurando presença no jogo decisivo da prova, no sábado, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre Espanha e Polónia.