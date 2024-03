Segundo a secretaria do Turismo e Cultura madeirense, "o Destino Madeira foi triplamente premiado na gala europeia dos "World Travel Awards", visto que esta região foi também considerada o "Melhor Destino Insular da Europa" e a Associação de Promoção deste arquipélago como a melhor "Entidade de Turismo".

"Esta é uma noite excecional para a Madeira, para o Porto Santo e para o Turismo", disse o secretário regional com a tutela, Eduardo Jesus, na informação divulgada.

Na opinião do governante madeirense, "hoje a Madeira, o Porto Santo e o Turismo da Madeira, através da Associação de Promoção, foram elevados ao mais alto patamar de reconhecimento internacional".

Eduardo Jesus vincou ser uma "noite memorável", porque a Madeira "faz o pleno e conquistou prémios que deixam toda a gente impressionada".

Também destacou que as distinções conquistadas, são o "coroar de um processo, de um trabalho feito com enorme dedicação, grande profissionalismo" e, simultaneamente, permite "reconquistar a simpatia de muito mais pessoas e fazer com que através do turismo a Madeira e o Porto Santo estejam na linha da frente num reconhecimento da atividade em si, da hospitalidade -que é uma característica muito própria dos madeirenses e porto-santenses".

O secretário recordou que "desde 2013, a Madeira tem sido nomeada e galardoada nos World Travel Awards, prémios de elevada reputação europeia e mundial"

A Madeira conquistou hoje, pela décima vez, a distinção de "Melhor Destino Insular da Europa", vencendo outras 12 ilhas que estavam igualmente em votação, nomeadamente os Açores, as Ilhas Canárias, Ibiza, Maiorca (Espanha) Creta, Ciclades (Grécia), Sardenha, Sicília (Itália), Malta, Chipre, Guernsey e Jersey (Reino Unido).

No caso do galardão atribuído à praia do Porto Santo -- com uma extensão de nove quilómetros de areia dourada e fina --, a ilha suplantou o Algarve, Cannes (França), Corfu e Costa Navarino (Grécia), Maiorca e Marbella (Espanha) e Sardenha (Itália).

Por seu turno, a Associação de Promoção da Madeira recebe, pela primeira vez, o prémio de "Melhor Entidade de Turismo da Europa", num galardão disputado com outros 13 nomeados casos das estruturas de turismo da França, Áustria, Croácia, Irlanda, Alemanha, Grécia, Espanha, Itália, Turquia, Eslovénia, Portugal e o Visit England.

Na cerimónia que teve lugar esta noite em Berlim foi ainda anunciado que a Madeira será anfitriã de duas cerimónias internacionais dos World Travel Awards, no próximo mês de novembro, designadamente os World Golf Awards no dia 22 e a gala mundial no dia 24.

"A realização destes eventos, apresenta-se como oportunidade ímpar para mostrar ao mundo como a Região é um destino único e especial", salientou Eduardo Jesus.

Os 'World Travel Awards' foram galardões criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade.

AMB // RBF

Lusa/fim