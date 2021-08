"É a primeira vez que o campeonato se realiza em Portugal, e a escolha do Porto Santo fica a dever-se ao empenho do executivo madeirense e da Associação de Natação, que querem catapultar a Madeira para um nicho de mercado cada vez mais influente na área do turismo e desenvolvimento da economia azul", refere a Secretaria do Mar e Pescas, em comunicado.

O campeonato decorre entre 04 e 09 de setembro.

"O Governo Regional apoia este evento com cerca de 60 mil euros do Orçamento da região, por entender que este campeonato do mundo irá proporcionar uma grande promoção da Madeira e do Porto Santo numa área que tem cada vez mais adeptos, como é o mergulho subaquático", refere o secretário da tutela, Teófilo Cunha, citado no comunicado.

Para o efeito, o executivo regional (PSD/CDS-PP) estabeleceu um protocolo de cooperação com a Associação de Natação da Madeira.

O comunicado cita também o presidente desta associação, Avelino Silva, que sublinha que o campeonato de Fotografia e Vídeo Subaquático constitui um "excelente veículo" para promover a região no exterior, vincando que a escolha do Porto Santo ficou a dever-se à "qualidade das águas e das reservas" ao dispor.

A Secretaria de Mar e Pescas indica que, além da prova oficial, o evento reserva espaço para atividades destinadas à população mais jovem do Porto Santo, 'workshops', literacia dos oceanos e batismos de mergulho.

DC // MCL

Lusa/Fim