"Sinto um grupo motivado, que se tem preparado no máximo das suas possibilidades para agarrar esta oportunidade, a de mudar a imagem negativa que temos neste momento, devido à posição classificativa", disse o técnico dos algarvios.

Devido às restrições impostas para evitar a propagação da covid-19, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo que marca o reinício da competição, decorreu apenas com a presença de um jornalista, tendo o clube cedido as declarações do treinador.

O Portimonense, 17.º classificado, com 16 pontos, recebe o Gil Vicente, nono, com 30, na quarta-feira, às 19:00, no estádio municipal de Portimão, três meses após a suspensão das competições desportivas.

Paulo Sérgio disse sentir no grupo uma grande motivação para sair da penúltima posição da classificação, e foi nesse sentido que se tem preparado "afincadamente ao longo de quatro semanas".

"O grupo está ávido e ansioso para que o jogo venha e, sinceramente, acredito numa boa resposta do grupo", sublinhou.

Para o treinador, "não adianta falar do que foi bem ou mal feito, isso não faz qualquer sentido neste momento, porque agora é olhar para o jogo, para a competição".

"É aproveitar esta oportunidade para nos superarmos, para sermos melhores do que fomos até aqui, para sermos mais capazes, mais solidários, mais guerreiros", alertou.

Paulo Sérgio revelou que, face às recomendações das autoridades de saúde, durante duas semanas os treinos de preparação decorreram em grupos de seis, o que motivou que houvesse criatividade na concretização de exercícios que refletissem a forma de jogar da equipa.

"Acredito que o trabalho foi bem feito, tal como acredito numa boa resposta dos atletas, independentemente do sistema que venha a ser utilizado", referiu.

O treinador admitiu que "todos os jogadores possam não estar no ideal da sua forma física, embora, salvo algumas exceções, todos tivessem começado a treinar ao mesmo tempo, sendo a questão física igual para todos".

"Acredito que todos possamos não estar no ideal, mas não queremos olhar para isso como desculpa ou para arranjar conforto para algo de menos bom que possa acontecer", alertou.

Paulo Sérgio sublinhou que o importante "é pensar positivo, o grupo focar-se no trabalho, naquilo que está a ser desenvolvido, acreditar que a união faz a força e atingir os resultados que permitam sonhar com a permanência" na I Liga.

"Não queremos terminar a época com esta imagem, de um clube que perde, que está nas últimas posições. Queremos mudar, porque temos carreiras para construir, objetivos para alcançar e queremos acima de tudo, que a cidade de Portimão tenha futebol na I Liga na próxima temporada", destacou.

O técnico acrescentou que as ausências dos médios Pedro Sá e de Bruno Costa, habituais titulares, não vão influenciar a forma de jogar da equipa, porque "são tão fundamentais como todos os outros que vão jogar na posição deles".

"Não estamos aqui para arranjar desculpas", concluiu.

Nas restantes jornadas, os algarvios vão defrontar Benfica (em casa), Santa Clara (fora), Marítimo (casa), Famalicão (fora), Vitória de Guimarães (casa), Rio Ave (fora), Boavista (casa), Paços de Ferreira (fora) e Desportivo das Aves (casa).

O Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos do campeonato, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e da final da Taça de Portugal, entre 'dragões' e 'águias', tendo excluído a continuidade da II Liga.

JPC // NFO

Lusa/Fim