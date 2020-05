A razão para esta subida, segundo as autoridades do território, prende-se com o número de trabalhadores não residentes que passaram a viver no território "antes da nova medida de entrada em Macau ser implementada em 20 de fevereiro de 2020", que impedia a entrada destes trabalhadores, numa medida de prevenção fronteiriça para estancar a propagação da covid-19.

De acordo com a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), a população feminina representou 52,2% da população total até ao final de março.

Nos primeiros três meses do ano, o número registado de nados-vivos foi de 1.383, menos 201.

O número de casamentos foi de 721, menos 174 relativamente ao último trimestre de 2019.

No primeiro trimestre do ano, foram registados 530 óbitos, de acordo com os mesmos dados.

