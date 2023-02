"Foi hoje assinado o protocolo entre a Música no Coração e a Câmara Municipal de Almada que formaliza a parceria para a realização do Sumol Summer Fest na Costa da Caparica. O Parque de Campismo do Inatel, mesmo ao lado da Praia de São João na Costa da Caparica, está em fase de renovação, sendo a partir deste ano a nova morada e o novo ponto de encontro do início do verão", lê-se num comunicado hoje divulgado pela promotora que organiza o festival desde 2009.

A Música no Coração aproveitou o dia da assinatura do protocolo para "começar a desvendar" o cartaz da 13.ª edição do festival, que acontece nos dias 30 de junho e 01 de julho.

Para já estão confirmados o cantor jamaicano Popcaan, o 'rapper' brasileiro Matuê, os portugueses ProfJam, Bárbara Bandeira e Mishlawi, e a banda de soul/hip-hop originária de Manchester Children of Zeus.

Desde a 1.ª edição, em 2009, e até ao ano passado, o Sumol Summer Fest acontecia no Parque de Campismo da Ericeira.

Em dezembro, a Música no Coração justificou a mudança de localização, da Ericeira para a Costa da Caparica, com o facto de o festival passar para "uma casa maior e com condições ótimas de acessibilidades" e "a dois passos da praia para a experiência ser completa".

Tal como tantos outros festivais de música, o Sumol Summer Fest não se realizou em 2020 nem em 2021, devido às restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19.

Os bilhetes para o festival têm custos que vão aumentando conforme a data se for aproximando. Até ao dia 15 de abril, é possível comprar-se bilhetes diários a 32 euros e passes de dois dias a 40 euros (sem campismo) e 50 euros com campismo. Há ainda um pack à venda nas lojas FNAC, em "quantidade limitada", que tem um custo de 40 euros.

A promotora vende ainda um passe combinado para o Sumol Summer Fest e o MEO Sudoeste com um custo de 145 euros.

JRS // TDI

Lusa/Fim