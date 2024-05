"Do ponto de vista do Governo português, é importantíssimo que possamos rapidamente ter uma perspetiva de crescimento de médio e longo prazo. Quando nós estamos a planear um projeto educativo não é um projeto educativo para três anos, cinco anos. Cada ciclo são 12 anos de estudo", explicou, respondendo à Lusa após o encerramento, em Maputo, do III Encontro das Escolas Portuguesas no Estrangeiro.

A Escola Portuguesa da Beira, província de Sofala, no centro de Moçambique, foi criada em 1991, por iniciativa de um grupo de pais que enfrentavam o problema da educação com mínimo de qualidade, dentro da língua e cultura portuguesa. Contudo, funciona ainda hoje em instalações precárias, atualmente com 120 alunos a frequentar do 1.º ao 9.º ano de escolaridade.

"Como esperamos estar aqui muitos anos e podermos continuar a colaborar durante muitos anos, temos de pensar num espaço que permita, por exemplo, à semelhança do que temos aqui [Escola Portuguesa de Moçambique, em Maputo], um espaço que permita crescer de uma forma estruturada", apontou Fernando Alexandre.

"Obviamente, percebo que não seja fácil arranjar um espaço, em área, rapidamente, mas é isso que pretendemos e temos a certeza que da parte das autoridades moçambicanas vamos ter uma boa recetividade. Esperamos poder resolver isso rapidamente, para podermos depois avançar de facto com instalações que sejam definitivas, com capacidade de poder ir crescendo à medida das necessidades", concluiu.

Já em abril passado, a presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Ana Paula Fernandes, garantiu, na Beira, que a construção de um edifício novo daquele polo avançaria logo que fosse definido e atribuído um local, mas ainda permanecem por resolver questões burocráticas pendentes, sobre a atribuição ou indicação de um local para essa instalação.

O Governo português criou, em outubro passado, por portaria, o Polo da Beira da Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP), incorporando a atual escola, cuja formalização pública foi feita em dezembro.

