"Haverá um reforço adicional da visibilidade da PNTL nas ruas porque no fim de semana há sempre mais tendência para as pessoas não cumprirem o confinamento", disse à Lusa o vice-ministro do Interior, Antonio Armindo.

"Trata-se de uma ação idêntica às que têm sido levadas a cabo. As pessoas vão ver mais pessoas nas ruas, mas trata-se de garantir que se cumprem as regras em vigor", sublinhou.

Antonio Armindo rejeitou mensagens que estavam a circular hoje nas redes sociais e por Whatsapp de que todas as lojas, incluindo supermercados, teriam de estar fechadas, explicando que as regras são as mesmas.

"A polícia não vai andar a fechar supermercados e outras que são essenciais", garantiu.

"Trata-se é de verificar, por um lado, que as lojas estão a cumprir as regras e que as pessoas minimizam as suas saídas de casa e os seus movimentos", recordou.

O vice-ministro deu, como exemplo, restaurantes que têm estado ilegalmente a servir clientes no estabelecimento, algo que não está permitido nas regras do confinamento, podendo apenas servir 'take-away' ou entrega.

"As pessoas devem reduzir ao máximo os seus movimentos. Ficar em casa, exceto se vão comprar comida ou têm de ir à farmácia ou ao médico, por exemplo", disse.

Além de uma presença mais visível nas ruas, a PNTL deverá levar a cabo ainda pontos de controlo para verificar se quem circula tem autorização para o fazer.

O reforço do patrulhamento ocorre numa altura em que Díli vive o seu pior momento desde o início da pandemia, registando só nas últimas 24 horas um total de 54 novos casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

De entre os 54 novos casos de infetados com o SARS-CoV-2, há seis com sintomas da covid-19.

A grande maioria dos casos detetados até ao momento -- 452 desde o início da pandemia -- têm sido assintomáticos, com uma reduzida percentagem de casos ligeiros e apenas três, todos na última semana, a serem considerados moderados, ou seja, a necessitarem intermitentemente de oxigénio.

Recorde-se que desde o dia 07 de março só na capital timorense se detetaram 292 casos de pessoas infetadas, com quase 50 focos da doença, entre os quais seis considerados zonas vermelhas, com elevado índice de transmissão.

Globalmente, há agora 298 casos ativos, com pessoas infetadas em Díli, Baucau, Covalima, Viqueque, Lautem e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

No caso de Díli, doentes assintomáticos e com sintomas ligeiros estão isolados em dois centros, um em Tasi Tolu, na saída ocidental de Díli, e em Tibar, a oeste da capital, no município de Liquiçá.

No Centro de Isolamento de Vera Cruz estão para já apenas três pacientes infetados cujo estado é considerado "moderado", ou seja, a necessitarem intermitentemente de oxigénio, segundo explicou à Lusa Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Desde o início da pandemia as autoridades timorenses realizaram já quase 39.000 testes sendo que 22.000 desde o início do ano e cerca de 14.000 só desde março, com o Laboratório Nacional com capacidade para processar uma média de mil testes por dia.

Timor-Leste tem atualmente três cercas sanitárias com confinamento obrigatório nos municípios de Díli, Baucau e Viqueque, tendo o Governo pedido ao Presidente da República para renovar durante mais 30 dias o estado de emergência, cujo atual período termina em 02 de abril.

ASP // VM

Lusa/Fim