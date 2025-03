"Hoje, dia 27 de março de 2025, não celebramos apenas o aniversário da vossa instituição, mas também um momento histórico de transformação institucional", afirmou o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

O chefe do executivo falava na cerimónia realizada no Palácio do Governo para assinalar os 25 anos de criação da PNTL, que começou em 2000 com a formação de 50 jovens polícias, que deram origem ao Serviço de Polícia de Timor-Leste.

"A PNTL nasceu juntamente com a construção do Estado, mesmo antes da restauração oficia da independência [a 20 de maio de 2002]. Desde então, esta instituição enfrentou obstáculos, crises e grandes desafios", disse Xanana Gusmão, salientando que hoje aquela instituição é um dos "pilares essenciais da democracia, ao serviço do povo".

No discurso, o primeiro-ministro timorense destacou também que as promoções realizadas hoje "representam um compromisso do Governo em promover uma cultura institucional que valorize a coragem, o sacrifício, a disciplina e a prestação de serviço, garantindo o contínuo reforço da capacidade institucional da nossa polícia".

"As promoções visam corrigir desequilíbrios históricos, fortalecer a estrutura de comando, reconhecer os contributos extraordinários e valorizar a capacidade de liderança em momentos difíceis", disse Xanana Gusmão.

Xanana Gusmão explicou também que a promoção de 2.763 agentes da polícia vai transformar "profundamente a estruturas da PNTL".

"A renovação geracional promoverá uma força de segurança mais capacitada e profissional, guiada por valores fundamentais como a hierarquia, a disciplina e a integridade", afirmou o primeiro-ministro, considerando que o dia de hoje marca o "início de uma nova era".

Na cerimónia também foram condecorados, com o grau insígnia da Ordem de Timor-Leste, o comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso, o chefe da polícia da Indonésia, general Listyo Sigit Prabowo, e o comissário da Polícia Federal da Austrália, Reece Kershaw.

