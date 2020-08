Na nota, o Comando-Geral da PRM adianta que a violação do estado de emergência levou ainda à apreensão de 55 moto-táxis, 14 bicicletas e quatro viaturas.

"A PRM, em coordenação com outras instituições do Estado, tem desenvolvido várias atividades, visando a garantia do cumprimento das medidas de execução administrativa, para a prevenção e contenção da propagação da pandemia de covid-19, no âmbito da implementação do estado de emergência, em todo o território nacional", adianta a nota.