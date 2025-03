Os "cerca de 940 quilos de cocaína" chegaram à Península Ibérica num contentor marítimo, dissimulados "no meio de sacos de cebolas", avança o gabinete de imprensa da PJ, acrescentando que a apreensão é o resultado de uma operação internacional que contou com a colaboração da Polícia Nacional de Espanha e com a agência norte americana Drug Enforcement Administration (DEA).

O contentor vinha de "um país da América Latina" e entrou em Espanha através do porto de Valência. A droga foi então transportada para um armazém nas imediações da cidade espanhola, local onde os investigadores procederam à apreensão e à detenção dos membros do grupo criminoso, que já estavam sob investigação.

Segundo a investigação conjunta, que começou em novembro do ano passado, a droga "tinha como destino final Portugal" e, apesar do resultado da Operação "Reserva", a PJ irá continuar as investigações.

