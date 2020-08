A droga, em pequenos embrulhos, foi apreendida numa residência no subúrbio de Chimoio, a capital de Manica, no centro do país, disse Mateus Mindu, porta-voz da polícia de Manica.

"É uma rede de droga não local e está a tentar introduzir a droga neste mercado porque são drogas não comuns", explicou Mateus Mindu.