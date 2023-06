"A Polícia Nacional está e vai continuar a fazer e a reforçar as operações policiais, vai implementar as operações especiais de prevenção criminal que é uma faculdade prevista na lei e que tem produzido excelentes resultados, nomeadamente na cidade da Praia. Vamos fazer também um reforço de meios operacionais proximamente de modo que quisemos aqui transmitir também a mensagem de confiança ao comando e aos efetivos,", disse o ministro, no final de uma reunião do Comando Regional da ilha de São Vicente.

Da reunião, afirmou, saem orientações no sentido de reforçar a atuação tanto no domínio preventivo, como no domínio da reação policial e orientações de reforço das operações visando transmitir o sentimento de segurança aos cidadãos.

Nas últimas semanas têm sido conhecidos vários casos de criminalidade na Praia e no Mindelo, ilha de São Vicente, as duas maiores cidades do arquipélago, além de assaltos constantes a estabelecimentos comerciais.

O encontro serviu para transmitir confiança aos efetivos e à população e a polícia pretende reforçar ainda mais a sua atuação na segunda ilha mais populosa do arquipélago cabo-verdiano, com cerca de 80 mil pessoas.

"Foram criadas equipas dedicadas de prevenção criminal, que têm estado a produzir excelentes resultados, mas há um desafio no domínio da comunicação que é importante também para estarmos mais próximos dos cidadãos, a polícia tem que estar mais forte na comunicação para garantir um serviço de maior tranquilidade", afirmou Paulo Rocha, que admite ainda uma intervenção mais forte e "musculada" para a PN naquela ilha a norte do país.

Nesta reunião do Ministério da Administração Interna com a direção nacional da Polícia Nacional, oficiais da direção e do comando regional de São Vicente, foi anunciado que está em fase de conclusão um plano de reforço para São Vicente de meios operacionais.

"Estamos a concluir um processo que já vem de há muito, a ilha terá um reforço com mais meios operacionais. É uma ilha grande, com muita gente, com muitos bairros e nesta altura torna-se importante reforçar aquilo que é o tempo de resposta da polícia e face às demandas", frisou o ministro, sublinhando que o número de eventos na ilha também sobrecarrega a PN.

Em relação às câmaras de videovigilância, Paulo Rocha disse que São Vicente possui a melhor cobertura, com o equipamento em todos os bairros e a terceira fase do projeto irá reforçar com mais câmaras em algumas localidades aonde a polícia entender ser necessário esta cobertura.

Na próxima semana, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) vai interpelar o Governo no parlamento sobre a criminalidade no país, duas semanas após o deputado do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) Manuel Moura ter sido baleado na sequência de um assalto em frente à sua residência, no bairro de Terra Branca, na Praia.

O Governo de Cabo Verde lançou hoje, na Praia, uma campanha destinada a jovens e para prevenir criminalidade, após reconhecer que "apesar das situações de fragilidade que vêm dando lugar às criminalidades, nem tudo está perdido".

Denominado de "Prevenção e Combate à Violência Urbana e Delinquência Juvenil", o Executivo acredita que ainda é possível recuperar, melhorar e sanear situações e cenários que favorecem a criminalidade e a delinquência em Cabo Verde, particularmente na Praia.

"Por isso surge este projeto que se acredita ser uma oportunidade de conserto de alguns caminhos de volta à segurança na cidade da Praia", previu numa nota a anunciar a campanha intitulada "Ami ê di Paz y bó? (Eu sou da paz e tu)".

SYN/RIPE // NS

Lusa/Fim