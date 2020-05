"A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fizeram hoje (20/5) a maior apreensão de drogas no Brasil", afirma, em comunicado, a Polícia Federal do país.

Segundo a polícia, a droga apreendida estava dentro de um camião, que foi parado para averiguações numa estrada entre as cidades de Tacuru e Iguatemi, ambas localizadas nas proximidades da fronteira do Brasil com o Paraguai.

A autoridade policial revelou que a apreensão começou com uma diligência realizada num hotel da cidade de Ponta Porã, onde polícias federais localizaram um hóspede com um comportamento que levantava suspeitas.

"Em razão disso, foi realizado um acompanhamento do indivíduo e ser identificado que ele possuía Carteira Nacional de Habilitação da categoria E, ou seja, era um motorista de camião", explicou a Polícia Federal.

As averiguações efetuadas permitiram identificar o camião dirigido pelo suspeito, de 38 anos, que alegava transportar uma carga de milho.

"Após o indivíduo iniciar o deslocamento, o camião foi abordado com auxílio da Polícia Rodoviária Federal e durante a fiscalização da carga foi facilmente constatada a presença de muitos pacotes contendo substância entorpecente [droga] conhecida como maconha, sob a carga de milho", destacou o comunicado da polícia brasileira.

O peso da droga ainda está a ser contabilizado, contudo uma pesagem inicial aponta para aproximadamente 28 toneladas de drogas.

O motorista detido pela polícia disse ter pegado no camião já carregado e que levaria a carga para a cidade de São Leopoldo, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O suspeito permanecerá detido e enfrentará acusações de tráfico de drogas.

CYR // JH

Lusa/Fim