Polícia angolana deteve sete homens por furto de carris do Caminho-de-Ferro de Luanda

A polícia angolana deteve hoje sete indivíduos apanhados em flagrante cortarem carris furtados do Caminho-de-Ferro de Luanda, na berma da linha férrea, na localidade do Queta, na província do Cuanza Norte.