Durante a visita, o primeiro-ministro sul-coreano reunir-se-á com as autoridades para discutir também a expansão da cooperação bilateral.

Na quinta-feira, Han segue de Moçambique para uma visita oficial ao Gana.

A Coreia do Sul planeia acolher a exposição mundial na cidade portuária de Busan, no sul do país, onde foi construída a plataforma flutuante de liquefação de gás natural que opera no norte de Moçambique, uma das poucas no mundo.

A cerimónia de lançamento ao mar, há um ano, juntou na altura os chefes de Estado dos dois países, Filipe Nyusi e Moon Jae-in (entretanto sucedido por Yoon Suk-yeol).

A Coreia do Sul compete pela organização da Expo 2030 com a Arábia Saudita e Itália.

A exposição universal realiza-se a cada cinco anos e Portugal organizou o certame de 1998 (Expo 98) na altura dedicado ao tema "Os Oceanos".

