"O governo regional é neste momento demissionário, está em gestão, daí que estamos a cumprir os passos e os preceitos para nomear um novo presidente", disse Jorge Bom Jesus.

O chefe de executivo auscultou hoje em videoconferência os representantes dos dois movimentos com assento na Assembleia Legislativa Regional, designadamente da UMPP, Filipe Nascimento e do Movimento Verde para Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), Nestor Umbelina.

"Vamos enviar uma nota a UMPP de forma que nos indique nomes para a assunção da presidência do governo regional como próximo passo depois combinaremos a data para a tomada de posse", explicou Jorge Bom Jesus.

No meio do seu quarto mandato, José Cardoso Cassandra que lidera um governo do Movimento para Mudança e Progresso do Príncipe, UMPP, demitiu-se do cargo, obrigando a que seja nomeado um sucessor.

"A especificidade desse exercício é que um presidente do governo regional não chega ao fim do seu mandato, o que nos obriga a solicitar o movimento maioritário a indicação de um nome para cumprir o que resta desse mandato", sublinhou o governante.

O presidente da UMPP, eleito em congresso em novembro passado, Filipe do Nascimento é o virtual presidente do Governo Regional, mas o líder do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP), Nestor Umbelina, opõe-se à sua nomeação alegando inconstitucionalidade.

O chefe do executivo espera, entretanto, que nas próximas 48 horas tenha uma decisão sobre quem sucederá José Cardoso Cassandra que ficou a frente do poder executivo regional durante os últimos 12 anos.

"Queremos que este processo conclua rapidamente para evitar algum desgaste e os efeitos colaterais, até porque, acima de tudo, a nossa maior preocupação é com a estabilidade política e governativa em São Tomé e Príncipe", acrescentou ainda Jorge Bom Jesus.

