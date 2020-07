"Permita-me exprimir a gratidão do Governo e do povo de São Tomé e Príncipe pelo incondicional apoio e solidariedade do vosso Governo, o que faz dos Estados Unidos da América um dos parceiros privilegiados de São Tomé e Príncipe, com o qual temos todo o interesse em reforçar, cada vez mais, o nível de excelência das relações de cooperação e amizade, entre os nossos dois países e povos", escreveu Jorge Bom Jesus, em mensagem enviada hoje a Donald Trump.

Os Estados Unidos da América celebram hoje, 04 de julho, o Dia da Independência, tendo o primeiro ministro são-tomense aproveitado a ocasião para felicitar o presidente norte-americano por ocasião da data.