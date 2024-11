"A comunidade internacional é chamada a atuar rapidamente para pôr fim a esta agressão e implementar imediatamente um cessar-fogo", afirmou o governante libanês, em comunicado.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou ao final da tarde de hoje que irá recomendar ao seu Governo a aprovação de uma proposta de cessar-fogo com o movimento xiita libanês Hezbollah, preparando terreno para o fim de quase 14 meses de combates.

Netanyahu disse que a votação estava prevista ainda para hoje.

O acordo não afeta a guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, que não mostra sinais de terminar.

O Hezbollah começou a atacar Israel a 08 de outubro de 2023, um dia depois do ataque do Hamas ao sul de Israel, que causou 1.200 mortos, na maioria civis, e perto de 250 reféns, dando início a mais de um ano de combates.

O conflito escalou em setembro, com ataques aéreos israelitas no Líbano e, mais tarde, com uma incursão terrestre de Telavive no sul do Líbano.

Em mais de um ano de violência, mais de 3.500 pessoas foram mortas e mais de 15 mil ficaram feridas no Líbano, a maioria desde setembro, segundo as autoridades de Beirute, que indicam também acima de 1,2 milhões de deslocados pelo conflito.

