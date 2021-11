"Estamos a trabalhar todos. As minhas relações com o Presidente da República são normais. Pode haver divergência de pontos de vista, mas penso que isso é conjuntural, não existe nada de anormal", declarou Nabiam, ao ser confrontado pelos jornalistas com o facto de ter sido ignorado por Umaro Sissoco Embaló.

Ao levantar-se para proferir o seu discurso nas comemorações do 56.º aniversário da criação das Forças Armadas e as festividades do 48.º da independência nacional, Sissoco Embaló não estendeu a mão a Nuno Nabiam. apesar de o ter feito com outros convidados que estavam ao lado do primeiro-ministro. O Presidente também não cumprimentou o primeiro-ministro quando chegou ao Estádio Nacional 24 de Setembro, local das festividades.

Questionado sobre se o gesto do Presidente poderá significar que o seu lugar está em causa, Nuno Nabiam desvalorizou o acontecimento.

"O meu lugar está em causa, porquê", questionou o chefe do Governo.

"Estamos aqui para servir o Estado. Ninguém pode pensar que será eterno no exercício de funções do Estado. Qualquer dia pode sair o Nuno como primeiro-ministro e vem outro primeiro-ministro", acrescentou o político.

As relações entre Umaro Sissoco Embaló e Nuno Nabiam têm conhecido momentos de tensão nos últimos dias por causa de uma aeronave, Airbus A340, que se encontra retida no aeroporto de Bissau por ordens do Governo, que considera suspeita a sua aterragem no país, desde o dia 29 de outubro e agora pede peritagem internacional à carga que traz a bordo. O pedido para autorizaçãpo de aterragem do avião foi feito pelo gabinete do Presidente guineense.

Embaló já disse que as circunstâncias da vinda do aparelho ao país "são normais" e que seria uma empresa internacional que pretende se instalar em Bissau para a manutenção de aviões.

O Presidente guineense defende que o suposto caso do avião seria uma tentativa de algumas pessoas no país para desviar a atenção sobre o tráfico de droga que o próprio afirmou estar a combater.

Umaro Sissoco Embaló prometeu para esta quarta-feira uma posição sobre a situação no país.

O Presidente avisou que poderá demitir o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, lembrando que aquele não chegou ao cargo por via de eleições legislativas, mas por indicação sua.

MB // VM

Lusa/Fim