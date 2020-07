"Estive com o meu homólogo português, foi uma visita de cortesia e conhecimento, portanto, depois da aprovação do programa que legitimou o Governo da Guiné-Bissau tive a honra de ser recebido pelo primeiro-ministro português como primeiro-ministro legítimo do Governo da Guiné-Bissau", afirmou Nuno Nabian.

O primeiro-ministro guineense disse que durante o encontro foi abordado o "problema que hoje abala o mundo, que é a covid-19", e o "assunto central que é o acordo bilateral entre a Guiné-Bissau e Portugal".