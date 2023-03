Kiev, que garantiu recentemente a entrega de carros de combate ocidentais, em particular os tanques Leopard 2, de fabrico alemão, também pretende aviões de combate modernos para defender o espaço aéreo ucraniano contra os ataques russos.

Os militares ucranianos sugeriram o fornecimento de F-16, aviões de fabrico norte-americano que estão a ser substituídos por modelos mais recentes.

A Finlândia, que possuiu uma frota de F/A-18 Hornet, anunciou em dezembro de 2021 uma encomenda de 64 F-35 A ao fabricante norte-americano Lockheed Martin.

"Temos os novos F-35 que estão a chegar... Quando esses velhos Hornet forem dispensados, poderemos discutir o seu uso futuro", disse Marin em declarações aos 'media'.

Os F-35 apenas deverão ser entregues à Finlândia a partir de 2025.

A primeira-ministra finlandesa também suscitou uma polémica no seu país ao abordar esta questão no decurso da sua recente visita a Kiev, na passada sexta-feira.

"Penso que podemos iniciar uma discussão sobre os Hornet, sobre a possibilidade de os fornecer à Ucrânia, e sobre a formação que isso poderá tornar necessário", disse.

As suas declarações suscitaram críticas, após os 'media' locais terem referido que a chefe do Governo não abordou previamente o assunto com o Presidente e com o ministro da Defesa.

Petteri Orpo, que lidera a Coligação Nacional (oposição), considerou que as declarações da primeira-ministra foram "imprudentes" e que fez uma promessa "que não pode ser cumprida".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

