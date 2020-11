O chefe do Governo falava, na cidade da Praia, numa cerimónia de anúncio público da instalação da embaixada de Cabo Verde na República da Guiné-Bissau, o que perspetivou acontecer "o mais tardar" em janeiro de 2021.

Ulisses Correia e Silva disse que vai visitar aquele país antes do fim do seu mandado, que ocorre no primeiro trimestre do próximo ano, para não só abrir a embaixada, bem como apresentar o primeiro embaixador residente, cujo "processo de nomeação está em curso".