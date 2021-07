Em comunicado, o Governo de Cabo Verde refere que o ato central do aniversário (05 de julho) será em Brockton, estado de Massachusetts, onde se concentra uma das maiores comunidades cabo-verdianas na diáspora.

"Levo uma mensagem de muita confiança e de reforço da resiliência devido ao contexto de pandemia, assim como de renovadas esperanças no futuro de Cabo Verde", afirmou Ulisses Correia e Silva, sobre esta visita, que prevê, no programa oficial, no sábado, a participação no desfile "New Bedford Cape Verdean Recognition Parade".

Estão ainda previstas visitas às associações e organizações da comunidade cabo-verdiana nos EUA, além de contactos com autoridades locais, como o Mayor de Boston, e participação no evento de angariação de fundos para compra do espaço "Cape Verdean Museum", em Providence.

"O VIII Governo Constitucional assumiu no seu programa de governação dar centralidade à diáspora porque entende que as comunidades são uma extensão das ilhas do ponto de vista identitário, cultural, económico e de conhecimento", afirmou ainda Ulisses Correia e Silva.

Acrescentou que o Governo, empossado para um novo mandato em maio, pretende lançar uma "diplomacia específica para as comunidades cabo-verdianas residentes no exterior", devendo "ir para além do que tem sido tradicional, para traduzir em ações as políticas nos domínios económico, cultural, do conhecimento e de projeção e notoriedade do país no mundo".

Em Cabo Verde residem cerca de 550 mil pessoas, mas a comunidade na diáspora, essencialmente nos Estados Unidos e na Europa, está estimada em mais de um milhão de cabo-verdianos e descendentes.

PVJ // VM

Lusa/Fim